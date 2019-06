Stand: 22.06.2019 12:22 Uhr

Sperrung von A1 bei Hamburg sorgt für Stau

Nach dem Beginn der Vollsperrung der Autobahn 1 zwischen dem Dreieck Hamburg-Süd und dem Kreuz Hamburg-Ost für einen Brückenabriss bei Billstedt gibt es erste Auswirkungen auf den Verkehr im Raum Hamburg. Wie die Verkehrsleitstelle mitteilte, wirkte sich die Sperrung vor allem auf die A24 aus.

A1 wegen Brückenabriss gesperrt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.06.2019 10:00 Uhr Autor/in: Peter Kleffmann Übers Wochenende ist ein Teil der A1 voll gesperrt. Grund sind Brückenabrissarbeiten an der B5 bei Hamburg-Billstedt. Peter Kleffmann berichtet.







Ab dem Kreuz Hamburg-Ost staute sich der Verkehr in Richtung Hamburg auf zunächst acht Kilometern. Einige Autofahrer wichen auch auf die A7 aus. Dort ging es ab Quickborn in Richtung Süden auf ebenfalls acht Kilometern nur langsam voran.

Zeitweise Stau auf der A7

In Richtung Norden blieb es nach Angaben eines Sprechers der Verkehrsleitstelle zunächst ruhig. Zeitweise kam es auf der A7 bei Bahrenfeld zu Staus von bis zu fünf Kilometern. Die Auswirkungen waren aber gering. "Wir haben den Eindruck, dass es sehr viel gebracht hat, dass die Sperrung im Voraus so viel thematisiert wurde", sagte der Sprecher. Der ADAC hatte vor Staus gewarnt und geraten, auf die Bahn umzusteigen.

Sperrung dauert noch bis Montag

Die Sperrung Der A1 begann am Freitagabend und dauert noch bis Montagmorgen um 5 Uhr. 56 Stunden lang ist die Autobahn 1 zwischen Moorfleet und dem Kreuz Hamburg-Ost in beiden Richtungen nicht passierbar. Während der Sperrung wird eine Brücke der B5 bei Hamburg-Billstedt abgerissen. Das Bauwerk aus dem Jahr 1956 ist vom sogenannten Betonkrebs zerfressen. Bis 2021 sollen beide Teile der Querung neu gebaut werden, zuerst kommt jetzt die südliche Brücke dran.

Brückenabriss sorgt für Vollsperrung der A1 NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.06.2019 09:00 Uhr Autor/in: Rüter, Anna Wer an die Ostsee fahren will, sollte sich das an diesem Wochenende überlegen. Die A1 ist 56 Stunden lang voll gesperrt. Grund ist ein Brückenabriss bei Billstedt. Anna Rüter berichtet.







Verkehrskoordinator: "Richtung Ostsee wird es eng"

Mit mehr als 100.000 Fahrzeugen pro Tag gehört der gesperrte A1-Abschnitt zu den meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands. Eindringlich rät deshalb Hamburgs Verkehrskoordinator Christian Merl: "Es wäre gut, wenn Sie in den Zug steigen würden, um an die Ostsee zu kommen. Oder nutzen Sie dieses Mal vielleicht den Weg an die Nordsee. An diesem Wochenende wird es Richtung Osten richtig eng."

Weitere Arbeiten geplant

Merl ergänzte: "Es wird rund um die Uhr gearbeitet, weil wir sonst das Paket an Maßnahmen nicht schaffen." Denn neben dem Brückenabriss sollen weitere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der A1 vorgenommen werden: Asphaltierungsarbeiten im Tunnel Moorfleet, auf der Norderelbbrücke, im Kreuz Hamburg-Ost sowie die Erneuerung einer Brückenfuge der A1-Brücke über die A255. Zusätzlich sollen neue Markierungen auf der A25 in Fahrtrichtung Hamburg-Centrum angebracht werden.

Umleitung über A7 und durch die Stadt

Der überregionale Verkehr soll den gesperrten Bereich laut Verkehrsbehörde großräumig über die A7 umfahren. Die Autofahrer sollten in Fahrtrichtung Norden auf der A7 bis Neumünster bleiben und von dort die B205 und A21 nutzen. In Richtung Süden (Bremen) sollten Autofahrer die A1 schon im Kreuz Lübeck oder in Bargteheide verlassen. Der Verkehr von der A24 aus Richtung Berlin müsse durch die Stadt und die Elbbrücken umgeleitet werden, in Gegenrichtung geht es ab Moorfleet über den Ring 2 durch den Hamburger Osten bis nach Öjendorf.

Karte: Umleitungen für die Sperrung der A1 zwischen Moorfleet und Kreuz Ost

