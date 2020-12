Sperrung der Autobahn 7 in Hamburg am Wochenende Stand: 14.12.2020 08:07 Uhr Wegen Bauarbeiten in Hamburg-Stellingen wird die Autobahn 7 in Hamburg am kommenden Wochenende komplett gesperrt. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Eidelstedt dauert von Freitagabend um 22 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr.

Während der Sperrung soll eine neue Verkehrsführung in Stellingen eingerichtet werden. Nach Fertigstellung der Weströhre des fast 900 Meter langen Lärmschutztunnels werde diese vorerst den gesamten Verkehr aufnehmen, hieß es. Die im April 2019 in Betrieb genommene Oströhre soll bis Februar für den vierspurigen Verkehr in Richtung Norden umgebaut werden.

Warnung vor Stau auf der Kieler Straße

Die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH empfiehlt dem überregionalen Verkehr, die Sperrung über die A1, die A21 und die B205 zu umfahren. Auf der innerstädtischen Umleitungsstrecke über die Kieler Straße werde es trotz der zweistreifigen Verkehrsführung zu Staus kommen, warnte eine Sprecherin der Autobahn GmbH. Autofahrerinnen und Autofahrer aus der Innenstadt und dem Osten Hamburgs können laut Empfehlung auch über die Flughafen-Umgehung zur Anschlussstelle Schnelsen-Nord fahren. Grundsätzlich empfiehlt die Autobahn GmbH für die Zeit der Sperrung, auf Bahn und Bus umzusteigen oder auf Fahrten mit dem Auto in die Innenstadt zu verzichten.

Weitere Vollsperrung für Anfang Februar geplant

Eine weitere Vollsperrung der A7 ist für das erste Februarwochenende 2021 geplant. Dann soll die endgültige Verkehrsführung durch beide Röhren eingerichtet werden. Bis zum 8. Februar wird die Auffahrt Hamburg-Stellingen in Richtung Norden gesperrt bleiben.

