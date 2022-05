Spendenaktion: Elfjähriger Hamburger hat Dänemark erreicht Stand: 25.05.2022 19:44 Uhr Der elfjährige Oscar Burdelski aus Hamburg unternimmt mit seinen Eltern und seiner Schwester gern Radtouren. So weit wie jetzt ist er dabei noch nie geradelt: Mit seinem Fahrrad ist er bis nach Dänemark gefahren - um Spenden für Kinder in der Ukraine zu sammeln.

Oscar hat auf seiner Radtour bereits am Dienstag die 240 Kilometer lange Strecke nach Dänemark geschafft. Jetzt sitzt er mit seiner Familie im Auto von der dänischen Grenze weg in Richtung Harz zum Familienurlaub.

Fast 3.600 Euro wurden gespendet

Bei seiner Spendenaktion für russische Kinder in der Ukraine hat der Elfjährige bisher fast 3.600 Euro an Spenden sammeln können.

Zu Hause und auch im Klassenzimmer von Oscar ist der Krieg in der Ukraine gerade sehr oft Thema. "Ich kann mir kaum vorstellen, wie schrecklich es dort jeden Tag für die Kinder sein muss", sagte der Elfjährige vor seiner Tour. Um wenigstens etwas zu tun, wurden in der Schule Spenden wie Kleidung oder Hygieneartikel gesammelt. Aber irgendwie war Oscar das nicht genug.

Oscar verbringt die Maiferien auf dem Fahrrad

Inspiriert durch einen Dokumentarfilm, in dem zwei Männer von Berlin nach Peking radeln und Spenden für den Bau einer Grundschule sammeln, wollte auch er Radfahren für den guten Zweck. Am 21. Mai, als die Maiferien praktisch starteten, schwang sich der Fünftklässler direkt in den Sattel fuhr los.

Die Spenden gehen an Kinder in der Ukraine

Eine Woche lang sollte seine Reise dauern. An der dänischen Grenze war er letztlich viel schneller als geplant. Damit er nicht ganz allein war und immer ein gemütliches Nachtlager dabei hatet, wurde er im Campingbus von seiner Familie und Freunden begleitet. Im Wechsel sind sie auch gemeinsam mit ihm geradelt. Auf diese Weise sammelte Oscar über eine Internetseite Spenden für Kinder in der Ukraine. Sie sollen an Unicef und die Initiative "Hilfe für Kinder aus der Ukraine" gehen.

