Stand: 08.05.2022 07:13 Uhr Spenden für die Ukraine: Benefiztag in Hamburger Museen

Die Hamburger Museen laden am Sonntag zu einem Benefiztag für die Ukraine ein. Statt Eintritt zu zahlen können Besucherinnen und Besucher spenden. Das Geld geht direkt an die Hilfsorganisationen Hanseatic Help, das Hilfsnetzwerk für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine und den Verein MenscHHamburg. Mit dem Datum des Benefiztages wollen die Museen auch ein Zeichen setzen: Am 8. Mai wird an die Befreiung vom Nationalsozialismus und das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. | Sendedatum NDR 90,3: 08.05.2022 08:00