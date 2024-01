Stand: 17.01.2024 09:14 Uhr Spekulationen über die Zukunft des Alsterhauses

Könnte das Hamburger Alsterhaus bald komplett in thailändischer Hand sein? Darüber wird erneut spekuliert, seit dem Signa-Konzern von René Benko das Geld ausgegangen ist. Der Central-Group aus Thailand gehören schon seit Jahren 50,1 Prozent vom Alsterhaus, dem KaDeWe in Berlin und dem Oberpollinger in München. Handelsexperten halten es für möglich, dass der Konzern den Rest kauft - und auch einen Teil der insolventen Galeria-Karstadt-Kaufhof Filialen übernehmen könnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 17.01.2024 | 08:30 Uhr