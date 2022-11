Stand: 12.11.2022 17:56 Uhr Speiseöl im Hafen ausgelaufen

Speiseöl hat am Freitag an der Süderelbe für einen Einsatz von Feuerwehr und Umweltdienst gesorgt. Dabei wurden rund 200 Quadratmeter auf dem Gelände einer Recyclingfirma verunreinigt. Das Öl wurde augenscheinlich von einem Schiff im Lauenbrucher Hafen durch eine oberirdische Rohrleitung über mehrere Grundstücke hinweg gepumpt. Aus bisher ungeklärten Gründen leckte das Rohr. Am Montag soll das Gelände weiter gereinigt und kontrolliert werden. Laut Polizei wird auch ermittelt.

