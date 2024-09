Stand: 10.09.2024 07:34 Uhr Speicherstadt: Frau aus Zollkanal gerettet

In der Hamburger Speicherstadt haben Polizisten am Montagabend eine Frau aus der Elbe gerettet. Offenbar war sie in der Straße Brook in den Zollkanal gefallen. Knapp 20 Minuten war sie den Angaben zufolge im Wasser. Sie wurde unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Frau in der Elbe fiel, ist unklar.

