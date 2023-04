Stand: 27.04.2023 17:39 Uhr Spediteure enttäuscht von der Hamburger Hafen-Politik

Hamburgs Spediteure machen sich Sorgen um den Hafen. Reedereien würden Ladung abziehen, zudem sei die Hafenautobahn A26-Ost in Gefahr und die Köhlbrandquerung unklarer denn je, so der Verein Hamburger Spediteure. Vereins-Chef Axel Plaß sagte: "Wir haben in Hamburg den Eindruck, dass mehr Parteipolitik gemacht wird als Politik mit Augenmaß und Politik für die Wirtschaft."

