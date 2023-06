Stand: 13.06.2023 17:34 Uhr Special Olympics: Hamburger Athleten mit Fackellauf verabschiedet

In der Hafencity sind am Dienstag die Hamburger Athletinnen und Athleten, die bei den Special Olympics starten, mit einem Fackellauf verabschiedet worden. Vom 17. bis zum 25. Juni kämpfen in Berlin Sportlerinnen und Sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung um Medaillen. Insgesamt treten 13 Hamburger Athletinnen und Athleten bei den Special Olympics an.

