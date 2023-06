Stand: 29.06.2023 16:36 Uhr Special Olympics: Empfang für Hamburger Athleten im Rathaus

"Hamburg ist mächtig stolz auf euch!" Mit diesen Worten hat Sportsenator Andy Grote (SPD) die Hamburger Athletinnen und Athleten, die an den Special Olympics teilgenommen haben, am Donnerstag im Rathaus begrüßt. Insgesamt 13 Hamburgerinnen und Hamburger waren bei den Weltspielen für Sportlerinnen und Sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung in Berlin dabei. Neben der Medaillenausbeute waren die große Freude am Sport und die gegenseitige Fairness beeindruckend. Die Stadt will diesen Schwung nun mitnehmen: Für September ist eine inklusive Sportwoche geplant.

