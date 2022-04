Stand: 18.04.2022 16:20 Uhr Spaziergänger finden alte Handgranate am Elbufer

Spaziergänger haben am Ostermontag eine alte Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg am Ufer der Elbe in Hamburg gefunden. Sie war bei Niedrigwasser in der Nähe des Altonaer Fischmarkts sichtbar geworden, wie die Polizei mitteilte. Der Kampfmittelräumdienst transportierte die Handgranate ab. Sie hatte keinen Zünder mehr. | Sendedatum NDR 90,3: 18.04.2022 17:00

