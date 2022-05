Stand: 02.05.2022 19:30 Uhr Spatenstich für Dienstleistungszentrum bei Airbus

Bei Airbus auf Finkenwerder ist am Montag der Bau für ein neues Großprojekt gestartet worden. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos), Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Verantwortliche des Projekts setzten den ersten Spatenstich. Für 60 Millionen Euro soll am Werkseingang ein Gebäudekomplex mit Büros, Hotel, Supermarkt, Gastronomie und Fitness-Studio entstehen - für Mitarbeitende aber auch für Anwohnende. Beschäftigte und Menschen im Viertel sollen so zusammengebracht werden. Das neue Airbus-Zentrum soll im Frühjahr 2024 eröffnen. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 02.05.2022 19:30