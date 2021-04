Spahn besucht Hamburger Impfzentrum und macht Hoffnung Stand: 30.04.2021 16:37 Uhr Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Freitag bei seinem Besuch des Hamburger Impfzentrums Hoffnungen gemacht - unter anderem auf mögliche Erleichterungen im Schulbetrieb.

Sofern eine schnelle Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer für Kinder im Alter ab zwölf Jahren erfolge, könnten Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien geimpft werden, sagte Spahn. Dann könne es in Schulen "nach den Sommerferien auch anders, mit mehr Normalität wieder losgehen". Biontech und Pfizer hatten zuvor bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren beantragt.

Corona-Erleichterungen für Geimpfte könnten schnell kommen

Für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen könnte es schon sehr bald eine Lockerung der Regeln geben, sagte Spahn in Hamburg. Im Moment liefen dazu bereits Abstimmungen zwischen Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat. Die Verordnung könnte nach seiner Einschätzung schon in der kommenden Woche auf den Weg gebracht werden: "Wenn dann alle wollen und Kompromisse schnell möglich sind, kann das natürlich auch Ende nächster Woche abgeschlossen sein." Die nächste Bundesratsitzung sei am 7. Mai. Voraussetzung dafür seien aber Kompromisse. "Wir als Bundesregierung sind bereit dazu."

Ein Entwurf aus dem Bundesjustizministerium sieht für vollständig Geimpfte sowie Genesene deutliche Erleichterungen vor. Für sie sollen keine Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen mehr gelten.

Lob für das Impfzentrum

Spahn lobte das Hamburger Impfzentrum: "Sie haben einen maßgeblichen Anteil daran, dass diese Impfzentren tatsächlich Orte der Zuversicht und der guten Laune auch in einer Phase geworden sind, die sehr, sehr schwer war und teilweise noch ist", sagte er an die Mitarbeitenden gerichtet.

Vor seinem Besuch in Hamburg machte Spahn Station in Reinbek. Dort besuchte er einen neuen Produktionsstandort für den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer. Der Produktionsstandort der Allergopharma in Reinbek gehört zum Pharmaunternehmen Dermapharm Holding mit Sitz im bayerischen Grünwald.

