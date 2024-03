"Sozialraumläufer" sind am Hamburger Hauptbahnof im Einsatz Stand: 12.03.2024 07:45 Uhr Man erkennt sie an den blauen Westen, auf denen "Sozialraumläufer" steht. Seit dem Wochenende sind sie am Hamburger Hauptbahnhof im Einsatz. Sie sollen Ansprechpartner für alle sein und darauf achten, dass Regeln eingehalten werden.

Die "Sozialraumläufer" sind bei einem Hamburger Sicherheitsdienst angestellt. Im Auftrag der Hamburger Sozialbehörde sind die dreiköpfigen Teams in zwei Schichten von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends unterwegs. Hauptsächlich haben sie das Gebiet am ZOB, am Museum für Kunst und Gewerbe und vor der Drogenberatungseinrichtung Drob Inn im Blick.

Linksfraktion kritisiert den Einsatz

Die "Sozialraumläufer" sollen die Arbeit der Straßensozialarbeit am Hauptbahnhof ergänzen, teilt der Senat auf eine Anfrage der Linksfraktion mit. Deren sozialpolitische Sprecherin Olga Fritzsche hält davon nichts: "Wenn man die Sozialarbeit der Einrichtungen zunichte machen will, dann so: Einen Sicherheitsdienst einsetzen und 'sozial' davor schreiben. Das ist doch wirklich absurd", sagt sie. Angesichts der veranschlagten Kosten in Höhe von fast 750.000 Euro für einen Zeitraum von 18 Monaten bekommt Fritzsche "Schnappatmung". Für das Geld könnte man eine Tagesaufenthaltsstätte oder mehr Notschlafplätze schaffen, meint sie.

