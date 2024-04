Sozialkaufhaus "Möbelkiste Hamburg" wird in Barmbek eröffnet

Stand: 03.04.2024 16:41 Uhr

Viele Hamburger Sozialkäufhäuser mussten in den vergangenen Wochen schließen. Hauptgrund ist die Sparpolitik der Bundesregierung. Die trifft auch Langzeitarbeitslose, die oft in Sozialkaufhäusern arbeiten. Am Donnerstag öffnet an der Dehnheide in Barmbek nun jedoch ein neues Sozialkaufhaus: Die "Möbelkiste Hamburg".