Stand: 01.07.2022 07:20 Uhr Sozialbehörde richtet Krisentelefon für akute psychische Krisen ein

Wem es abends und am Wochenende seelisch richtig schlecht geht, der soll in Hamburg schneller Hilfe bekommen. Ab sofort hat die Sozialbehörde ein Krisentelefon eingerichtet, bei dem man werktags ab 17 Uhr anrufen kann. Das Angebot richtet sich an psychisch erkrankte Menschen in Hamburg und ihre Angehörigen. Die Gespräche bleiben vertraulich und werden von geschulten Fachkräften geführt, so die Sozialbehörde. Das Angebot ist unter 040 / 42811 3000 erreichbar und weitere Informationen gibt es auf Hamburg.de/Krisentelefon. | Sendedatum NDR 90,3: 01.07.2022 07:00