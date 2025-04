Sophienterrasse: Flüchtlingsunterkunft wird geschlossen Stand: 11.04.2025 11:32 Uhr Die Flüchtlingsunterkunft in der Sophienterrasse im noblen Hamburger Stadtteil Harvestehude muss nun doch schließen - offenbar schon in diesem Sommer. Das wurde am Donnerstag im Hauptausschuss des Bezirks Eimsbüttel bekannt.

Die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Kreiswehrersatzamt nahe der Alster war lange umstritten. Anwohnerinnen und Anwohner hatten 2015 gegen die Unterkunft in ihrer Nachbarschaft geklagt. Schließlich hatte man sich auf einen Vergleich geeinigt: Die Unterkunft mit ihren 190 Plätzen sollte im September 2024 geschlossen werden.

Bereits Ende 2023 nahm die Sozialbehörde Gespräche mit den Nachbarn über das Weiterbestehen der Unterkunft auf. Doch offenbar sind die gescheitert. Die Sozialbehörde hat sich auf Anfrage bisher noch nicht zu den Gründen geäußert.

Offenbar Sozialwohnungen geplant

Hendrijke Blandow-Schlegel von der Flüchtlingshilfe Harvestehude bedauert, dass die Gespräche offenbar zu keinem konstruktiven Ergebnis geführt haben. Die Schließung der Unterkunft sieht sie mit einem weinenden und lachenden Auge: Das Gebäude sei nicht mehr in einem guten Zustand. Offenbar sollen auf dem Grundstück aber Sozialwohnungen entstehen.

Linke: "Weltoffenheit endet an eigener Haustür"

Carola Ensslen von der Linksfraktion merkt an, dass nun fast keine Unterkunft mehr in einer wohlhabenderen Gegend liegt: "Die Weltoffenheit hört bei manchen Leuten in Hamburg dann doch leider vor der eigenen Haustür auf."

