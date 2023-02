Stand: 09.02.2023 19:30 Uhr Sondersitzung des Justizausschusses geplant

Der Justizausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft wird seine Beratungen zur tödlichen Messerattacke von Brokstedt in am kommenden Mittwoch einer Sondersitzung fortsetzen. Darauf haben sich die Fraktionen am Donnerstag verständigt. Die Ausschusssitzung soll vor der Sitzung der Bürgerschaft stattfinden. Wegen neuer Erkenntnisse über Äußerungen des mutmaßlichen Täters Ibrahim A. mit islamistischem Bezug hatten sich alle Fraktionen dafür ausgesprochen, die Beratung darüber vorzuziehen - ursprünglich war sie für den 23. März geplant.

