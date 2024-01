Sonderfahrplan zu Silvester bei Hamburgs Bussen und Bahnen Stand: 31.12.2023 21:23 Uhr In Hamburg gilt am Sonntag wieder ein Sonderfahrplan beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Busse und Bahnen fahren wegen der Silvesternacht nicht wie sonst.

Seit dem frühen Nachmittag fahren die Busse und Bahnen nach einem Sonderfahrplan. U- und S-Bahn fahren in der Silvesternacht alle 20 Minuten. Und das auch - anders als üblich - über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus bis zu ihren Endhaltestellen. Nach Stade allerdings nur stündlich. Ergänzende Buslinien sorgen für weitere Anschlüsse und Verbindungen.

U3 ab 22.30 Uhr alle 5 Minuten

Im Citybereich fahren alle U- und S-Bahnlinien bis circa 2.30 Uhr im 10-Minuten-Takt. Anders die Linie U3 - die fährt zunächst ebenfalls alle 10 Minuten - später aber, ab 22.30 Uhr bis circa 1.30 Uhr, im Ringverkehr alle 5 Minuten. Die Linie U4 fährt zwischen 12 und 23 Uhr zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg. Ab 24 Uhr verkehren die Züge zwischen Jungfernstieg und Rauhes Haus im 10-Minuten-Takt.

Die in Harburg Rathaus endenden oder beginnenden Fahrten der Linie S5 verkehren seit 14 Uhr von beziehungsweise bis Berliner Tor. Die Linie S3 verkehrt zwischen Altona und Harburg Rathaus bis circa 2.30 Uhr im 10-Minuten-Betrieb.

Neujahr: Fahrplan für Sonn- und Feiertage

Die AKN-Züge der Linie 2 fahren im regulären Nachtbetrieb stündlich zwischen Ulzburg Süd und Norderstedt Mitte. Während die Bahnen über den Jahreswechsel unterwegs sind, machen die Busfahrerinnen und -fahrer gegen Mitternacht für etwa eine Stunde Pause. An Neujahr gilt wieder der Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Kein Halt der S-Bahnen an den Landungsbrücken

Zusätzlich zum Sonderfahrplan halten die S-Bahnen der Linien S1 und S3 in der Silvesternacht nicht an der Station Landungsbrücken. Das gilt für die Zeit von 22 bis 2 Uhr an Neujahr. Der Grund: Die Deutsche Bahn erneuert dort die Rolltreppen.

Detaillierte Fahrplanauskünfte finden Sie unter hvv.de.

