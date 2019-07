Stand: 06.07.2019 22:05 Uhr

Sommertour: Manfred Mann's Earth Band live

Etwa 12.000 Menschen feiern zur Stunde die zweite Sommertour-Party von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal in Rahlstedt. Den Anfang hat die Tribute-Band Dire Strats gemacht. Seit 22 Uhr spielt die Manfred Mann's Earth Band auf der großen Bühne am Kinder-Verkehrsübungsplatz Heestweg. NDR.de überträgt das Konzert im Livestream.

Jetzt live: Manfred Mann's Earth Band NDR 90,3 Bei der zweiten Sommertour-Party in Rahlstedt hat die Tribute-Band Dire Strats den Anfang gemacht, jetzt spielt die Manfred Mann's Earth Band. Das Konzert können Sie hier im Livestream verfolgen.

Doch bevor die Stars die Bühne betreten, müssen die Rahlstedter noch die Stadtteilwette gegen den NDR gewinnen. NDR 90,3 und das Hamburg Journal hatten gewettet, dass es die Rahlstedter und ihre Gäste nicht schaffen würden, am Sommertour-Abend die Wandse vor der Bühne zum Fließen zu bringen. Dafür sollten mindestens 200 Menschen in blauer Kleidung den Lauf der Wandse symbolisieren und selbst gebastelte Eisvögel und Schildkröten mitbringen, die an dem Fluss leben. All das zu den Klängen von "An der schönen blauen Wandse" - frei nach Johann Strauß. Mit beiden Aufgaben haben die Rahlstedter überhaupt keine Schwierigkeiten: 395 verkleidete Besucher erscheinen auf dem Areal vor der Bühne. Rahlstedt gewinnt die Wette und der gemeinnützige Bau- und Aktivspielplatz am Kittelweg erhält eine Spende.

Rahlstedt feiert die Sommertour



























Leidenschaftlicher Tribut an die Dire Straits

Die Dire Straits haben in ihrer rund 20-jährigen Bandgeschichte etwa 120 Millionen Tonträger verkauft. Mit Songs wie "Sultans of Swing" und "Money for Nothing" hat die Band um den Sänger und Gitarristen Mark Knopfler Musikgeschichte geschrieben. Fast wie das Original klingt die Tribute-Band Dire Strats, die am Sonnabend auf der Sommertour-Bühne den Anfang macht. "Den Song kennt ihr garantiert", ruft Leadsänger Peter Spencer in die Menge. "Da brauch ich eure Hilfe". Und die Hilfe kommt prompt: Zu der Melodie von "Walk of Life" klatscht das ganze Publikum in die Hände, den Text kennen - Ehrensache.

"In den 70er-Jahren rockten die Dire Straits die Clubs, spielten sich die Finger wund", kündigt Spencer den nächsten Song an. Was dann kommt, ist eine zehnminütige Hommage an das Original. Mit "Sultans of Swing" sorgt die Band bei den Sommertour-Besuchern für tosenden Applaus. Dass sie auch ruhig können, beweisen die Dire Strats bei "Brother in Arms". "Schön, dass ihr da seid", sagen sie am Schluss des Songs, bevor sie wieder rockig mit dem lang ersehnten Hit "Money for Nothing" wieder losrocken. Auf die lauten "Zugabe"-Rufe der Fans reagiert die Band natürlich - mit dem Song "Going Home". Ein passender letzter Titel für die Dire Strats an diesem Abend.

Manfred Mann's Earth Band begeistern seit Jahrzehnten

Im Alter von 21 Jahren wanderte Manfred Mann 1961 von Südafrika nach Großbritannien aus, um sich in London voll und ganz seiner Musikkarriere zu widmen. Bereits zuvor hatte sich der begnadete Pianist einen hervorragenden Ruf in der südafrikanischen Jazz-Szene erspielt. Mit "Do Wah Diddy Diddy" gelang ihm 1964 der endgültige Durchbruch: Der Song stand sowohl in Großbritannien als auch in den USA an der Spitze der Charts. Mit seiner im Anschluss formierten Earth Band feierte Manfred Mann in den Folgejahren zahlreiche Hits wie "Mighty Quinn", "Davys On The Road Again" oder "Blinded By The Light". Noch heute begeistert der 79-Jährige bei Live-Shows das Publikum.

Veranstaltungsdaten Wann: 6. Juli 2019

Wo: Kinder-Verkehrsübungsplatz, Heestweg 1, 22143 Hamburg

17 Uhr: Start der Stadtteilwette und Vorprogramm mit der Showband Good Music Live

18 Uhr: Bühnenprogramm mit Anke Harnack und Christian Buhk

19.30 Uhr: Auflösung der Stadtteilwette

20.30 Uhr: Dire Strats auf der Sommertour-Bühne

22 Uhr: Manfred Mann's Earth Band auf der Sommertour-Bühne

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.07.2019 | 20:30 Uhr