Sommerflugplan: Hamburger Airport bietet drei neue Strecken an Stand: 27.03.2025 12:44 Uhr Fluggäste in Hamburg können künftig drei neue Reiseziele direkt anfliegen. Vom Frühjahr beziehungsweise Sommer an stehen die rumänische Stadt Sibiu, die georgische Stadt Kutaissi und die kroatische Hauptstadt Zagreb auf dem Flugplan. Das teilte der Flughafen mit.

Nach Rumänien geht es mit der ungarischen Fluggesellschaft Wizz Air vom 1. August an. Dreimal pro Woche will die Airline dann nach Sibiu abheben. Die Stadt wird damit erstmals von Hamburg aus angeflogen. Nach Kutaissi startet Wizz Air bereits am 15. April. Die am 1. Juli am Hamburg Airport neu startende Croatia Airlines will künftig dreimal wöchentlich in Richtung Zagreb abheben.

Sommerflugplan ab Ende März

Der Sommerflugplan gilt vom 30. März an. Insgesamt werden am Hamburger Flughafen rund 120 direkte Reiseziele in etwa 40 Länder angeboten. In Hamburg-Fuhlsbüttel starten und landen Flieger von etwa 55 Fluggesellschaften. Davon wollen einige den Angaben zufolge ihr Angebot für die kommenden Monate ausbauen. So fliegt beispielsweise Easyjet dann täglich nach Mailand und Rom.

Mallorca und Antalya bleiben beliebteste Ziele

Ganz oben auf der Liste der beliebtesten Reiseziele bleiben dem Flughafen zufolge Mallorca und Antalya - mit rund 70 wöchentlichen Flügen nach Mallorca und etwa 40 nach Antalya.

Streichungen von Airlines kaum spürbar

Im Herbst 2024 hatten Ryanair, Eurowings und Condor angekündigt, ihre Angebote von und nach Hamburg wegen hoher Standortkosten am Hamburger Flughafen einschränken zu wollen. Das sei auch im Sommerflugplan umgesetzt worden, so die Flughafen-Sprecherin. Allerdings habe das nur geringe Auswirkungen - meist würden die Ziele auch von anderen Airlines angeflogen.

