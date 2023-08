Stand: 27.08.2023 14:51 Uhr Sommerfestival auf Kampnagel lief so erfolgreich wie nie

Das dreiwöchige Sommerfestival auf Kampnagel endet am Sonntag mit einem Rekord. Zu den Konzerten, Lesungen und Ausstellungen kamen so viele Gäste wie noch nie. Die Vorstellungen waren fast durchgängig ausverkauft, wie die Organisatoren mitteilten. Knapp 30.000 Tickets für die 150 internationalen Tanz-, Theater-, Performance- und Musikproduktionen wurden verkauft und weitere 13.400 Besucherinnen und Besucher kamen zu kostenlosen Events. Damit habe das diesjährige Sommerfestival zu den bisher umfangreichsten und erfolgreichsten in seiner fast 40-jährigen Geschichte gehört, sagten Festivalleiter András Siebold und Kuratorin Corinna Humuza.

