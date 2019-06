Stand: 03.06.2019 14:21 Uhr

Sommerbaustelle der U1: Probleme zum Start

Fahrgäste der U1 müssen ab jetzt mit einer dreimonatigen Sperrung im Norden Hamburgs zurechtkommen: Zwischen Ohlsdorf und Langenhorn Markt fahren bis Ende August Busse statt U-Bahnen. Gleich drei U-Bahnstationen werden bis zum 25. August nicht angefahren: Klein Borstel, Fuhlsbüttel und Fuhlsbüttel-Nord.

Wartezeiten am ersten Tag

Der erste Tag des Ersatzverkehts lässt allerdings Schlimmes befürchten: Schon beim allerersten Zug am Montagmorgen um kurz nach 4 Uhr reichte der Ersatzbus nicht für die vielen Frühschicht-Pendler. Am Langenhorner Markt mussten sie auf den nächsten Bus warten. Zudem fehlte die Ausschilderung. Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum sagte NDR 90,3: "Bis kurz vor 9 Uhr mussten Fahrgäste ärgerlicherweise wegen der Schlangen ein bis zwei Busse abfahren lassen, bevor sie mitkamen." Zwar setzte die Hochbahn 15 Gelenkbusse ein, doch die kamen kaum voran, weil auf Krohnstieg, Langenhorner Chaussee und Erdkampsweg der übliche Montagmorgen-Stau herrschte. Weitere Busse sollen künftig für eine Entspannung der Situation sorgen.

U1-Ersatzverkehr: Chaotischer erster Tag NDR 90,3 - 03.06.2019 16:00 Uhr Die Sperrung der U1 im Norden Hamburgs sorgt für Probleme. Zwischen Ohlsdorf und Langenhorn Markt mussten viele Fahrgäste lange auf den Bus-Ersatzverkehr warten. Reinhard Postelt berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Es gibt auch eine Schnellbus-Verbindung

Wegen der Vollsperrung müssen auf der Strecke täglich 60.000 Fahrgäste die Ersatzbusse nutzen. Werktags fahren auch Expressbusse direkt zwischen Ohlsdorf und Langenhorn Markt. Sie sind montags bis freitags von 6 bis 21.30 Uhr und sonnabends von 10 bis 21 Uhr auf der Strecke unterwegs. Sonntags verkehren sie allerdings nicht.

Aufzüge und neue Bahnsteige

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten: Die Haltestellen Fuhlsbüttel Nord und Klein Borstel sollen neben Aufzügen komplett neue, erhöhte Bahnsteige bekommen. Nach 100 Jahren im Betrieb sind sie marode und zu niedrig für Rollstuhlfahrer. "Wir tragen die Kanten und den Belag ab, wir setzen komplett neue Kanten und haben dann in seiner Grundkonstruktion einen frischen Bahnsteig, der wieder für 100 Jahre gut ist", sagte Volker Schmidt von der Hochbahn.

Kosten: 15 Millionen Euro

Warum das gleich 13 Wochen dauert, erklärt Projektleiterin Claudia Finger auch mit den Bauarbeiten in Fuhlsbüttel Nord: "Hier werden wir die Schalterhallen-Decke erneuern, die ihre Lebenszeit erreicht hat. Wir greifen mit dem Aufzugschacht sowieso in die Deckenkonstruktion sein." An der Haltestelle Klein Borstel wird eine neue Treppe und deren Überdachung gebaut. Außerdem werden auf der gesamten Strecke zwischen Ohlsdorf und Fuhlsbüttel Nord Weichen, Schienen und Schwellen ausgetauscht. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Hochbahn auf 15 Millionen Euro.

U1-Sperrung bis Ende August 03.06.2019 07:00 Uhr Rund 60.000 Fahrgäste der U1 müssen den Sommer über auf Busse ausweichen: Für Umbauten und Sanierungen werden im Nordwesten Hamburgs gleich drei Bahnstationen gesperrt.







4,2 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Landungsbrücken: U3 gesperrt Die Hamburger U-Bahnhaltestelle Landungsbrücken wird für einen barrierefreien Ausbau 16 Wochen gesperrt. Einen Ersatzverkehr gibt es nicht, Fahrgäste müssen ausweichen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.06.2019 | 16:00 Uhr