Stand: 30.08.2023 15:54 Uhr Sommer in Hamburg: Deutscher Wetterdienst zieht Bilanz

Viel Regen, aber auch viel Sonne: So lässt sich der Sommer in Hamburg zusammenfassen. Denn wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, fielen 305 Liter je Quadratmeter Regen - mehr als sonst im Durchschnitt. Aber es schien auch 700 Stunden lang die Sonne. Die Durchschnittstemperatur lag bei 18,2 Grad, fast zwei Grad wärmer als in früheren Jahren in Hamburg.

