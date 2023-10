Solidarität mit Israel: Rund 250 Menschen demonstrieren in Hamburg Stand: 16.10.2023 08:58 Uhr Sie versammelten sich am Sonntag am Jungfernstieg, schwenkten israelische Fahnen und zeigten sich betroffen über die Angriffe der radikal-islamischen Hamas. Zwei weitere pro-palästinensische Demos wurden in Hamburg dagegen untersagt.

Eine der Forderungen der Teilnehmenden bei der Solidaritätsdemo für Israel: die Schließung des Islamischen Zentrums in Hamburg. Außerdem riefen sie dazu auf, Antisemitismus entschlossen zu bekämpfen. Unterstützt wurde die Kundgebung durch Jugendorganisationen von SPD, Grünen, CDU und FDP.

Pro-palästinensische Demonstrationen verboten

Verboten wurden am Sonntag hingegen zwei pro-palästinensische Demonstrationen von der Polizei als Versammlungsbehörde. Eine der Versammlungen hätte am Montag in der Nähe des Altonaer Bahnhofs stattfinden sollen, die andere am Mittwoch auf dem Hamburger Rathausmarkt, wie eine Sprecherin des Lagedienstes der Hamburger Polizei sagte. Zuvor waren bereits zwei andere Demonstrationen, die für vergangenen Freitag und Sonnabend geplant waren, verboten worden.

Hohe Polizeipräsenz in der Innenstadt

Wegen dieser ersten Verbote war die Polizeipräsenz am Sonnabend in Hamburg sehr hoch, weil Ausschreitungen bei spontanen pro-palästinensischen Aktionen befürchtet wurden. Nach NDR-Informationen waren alleine am Hauptbahnhof mindestens 20 Polizeifahrzeuge postiert. Vor dem Hamburger Rathaus sowie an der Spitalerstraße standen jeweils sechs weitere Fahrzeuge. Die Lage war aber ruhig und die Stimmung friedlich.

Am Freitagabend hingegen war es - nach Absage der geplanten Kundgebung unter dem Motto "Solidarität mit Rojava und Palästina" - am Hauptbahnhof zu Ausschreitungen zwischen pro-palästinensischen Demonstrantinnen und Demonstranten sowie der Polizei gekommen. Dabei wurden auch Polizisten und Reporter attackiert. Die Polizei nahm mehrere Demonstranten fest und beendete den Protest. Schließlich beruhigte sich die Lage wieder.

