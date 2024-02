Stand: 22.02.2024 07:19 Uhr SoVD-Landesverband fordert mehr Seniorenzentren in Hamburg

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Hamburg hat beim Jahresempfang am Mittwoch eine höhere Grundsicherung für Seniorinnen und Senioren sowie mindestens 5.000 neue Sozialwohnungen im Jahr gefordert. Außerdem will der Landesverband, dass in der Stadt mehr Seniorenzentren entstehen. Dort solle es Beratung aus einer Hand und Angebote zum Zusammenkommen geben, sagte der Landesvorsitzende Klaus Wicher. "Viele Menschen sind in Einsamkeit und diese Menschen aus der Einsamkeit zu holen, das ist Aufgabe auch der Seniorenzentren." Der Vorschlag kam bei Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) gut an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 22.02.2024 | 06:30 Uhr