Stand: 17.08.2023 13:00 Uhr So viele neue Hamburger Betriebe wie seit 15 Jahren nicht

In Hamburg sind im ersten Halbjahr 2023 so viele Betriebe gegründet worden, wie seit 15 Jahren nicht mehr. Insgesamt waren es laut Statistikamt Nord 2.847 - 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die meisten Gründungen gab es im Bezirk Mitte, die wenigsten in Bergedorf. Auch die Zahl der Stilllegungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent, auf 1279. Demnach übersteigt die Zahl der Betriebsgründungen die der Betriebsaufgaben um 1.568.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 17.08.2023 | 13:00 Uhr