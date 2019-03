Stand: 28.02.2019 14:34 Uhr

So feiert Hamburg Loki Schmidts 100. Geburtstag

Sie war Naturschützerin, Lehrerin, Botanikerin, Autorin und Ehrenbürgerin: Der Geburtstag von Loki Schmidt jährt sich am Sonntag zum 100. Mal. In Hamburg wird sie mit zahlreichen Veranstaltungen und einer Sonderbriefmarke geehrt.

Hamburg feiert den Geburtstag von Loki Schmidt Hamburg Journal - 28.02.2019 20:17 Uhr Hamburg feiert in diesem Jahr mit zahlreichen Aktionen seine verstorbene Ehrenbürgerin Loki Schmidt. Sie wäre am Sonntag 100 Jahre alt geworden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Geburtstag wird am Sonntag im Botanischen Garten (Klein Flottbek) mit einer Matinee gefeiert. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) wird am Eingang eine Gedenktafel enthüllen. Bereits am Freitag bietet die Loki-Schmidt-Stiftung einen Naturspaziergang zum 100. Geburtstag in den Boberger Dünen an.

Gefeiert wird aber das ganze Jahr hindurch: Unter dem Motto "Mit Loki in die Welt" zeigt eine Schau im Museum für Hamburgische Geschichte vom 30. August bis 20. Oktober Stationen aus ihrem Leben. Zu sehen sind bis zum 20. Oktober gepresste Pflanzen, Tagebuch-Eintragungen, Fotos und Eintrittskarten. Dazu sind Tonaufnahmen der Botanikerin zu hören.

Briefmarke und Konzertreihe

Am 25. März wird in Hamburg eine Sonderbriefmarke zu Loki Schmidt präsentiert. Für diesen Tag errichtet die Deutsche Post im Museum für Hamburgische Geschichte ein Sonderpostamt. Die Konzertreihe "Musik und Lyrik" feiert den Geburtstag am 5. September im Botanischen Garten im Loki-Schmidt-Haus mit einem besonderen Programm.

Hamburg feiert Loki Schmidt mit Events NDR 90,3 - 28.02.2019 13:45 Uhr Autor/in: Karsten Sekund Ausstellung, Konzert und ein großes Fest: Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert Hamburg den 100. Geburtstag seiner 2010 gestorbenen Ehrenbürgerin Loki Schmidt.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Engagement für Gesellschaft und Pflanzen

Hannelore Schmidt, besser bekannt als "Loki", war mehr als nur die Ehefrau des ehemals ersten leitenden Angestellten der Bundesrepublik Deutschland. Die Inhaberin der Ehrendoktorwürde, der Ehrenprofessur, Ehrensenatorin der Universität Hamburg und Hamburgs Ehrenbürgerin, aber und vor allem Weggefährtin von Helmut Schmidt ist bei all dem immer eine eigenständige Persönlichkeit geblieben. Sie starb 2010 im Alter von 91 Jahren in Hamburg.

Loki Schmidt mischte sich gern bei aktuellen Gesellschaftsthemen, wie etwa der Schulpolitik ein und engagierte sich für den Schutz bedrohter Pflanzen. Für ihren Einsatz im Umweltbereich wurde sie mehrfach ausgezeichnet.

Ein Garten und ein Museum erinnern an Loki Schmidt

Porträt Loki Schmidt: Mehr als nur eine Kanzlergattin Sie ist bekannt als die Ehefrau von Helmut Schmidt - vor allem aber war Loki eine engagierte Naturschützerin. Am 3. März 2019 wäre Hamburgs Ehrenbürgerin 100 Jahre alt geworden. mehr

Seit Oktober 2012 heißt der Botanische Garten in Hamburg Klein Flottbek Loki-Schmidt-Garten. Eine Büste auf dem Gelände erinnert an die beliebte Hamburgerin. Auch ein Museum auf dem Gelände ist ihr gewidmet - das Loki Schmidt Haus. Das Museum - ein futuristischer blauer Kubus - informiert über Nutzpflanzen, aktuelle Forschungen und das Engagement Loki Schmidts für die Natur. Außerdem zeigt es wechselnde Sonderausstellungen.

Zu Loki Schmidts 100. Geburtstag finden nicht nur zahlreiche Veranstaltungen, Lesungen, Spaziergänge und Führungen statt, sondern auch ein Schulgartenwettbewerb. Helmut Schmidt war vor wenigen Tagen in der Hamburger Elbphilharmonie mit einem Festakt geehrt worden.

Loki Schmidt - ihr Leben in Bildern































Weitere Informationen In Erinnerung: Ein Jahrhundert Helmut Schmidt Am 23. Dezember 2018 wäre der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt 100 Jahre alt geworden. Ein Rückblick auf seine außergewöhnliche Karriere mit Bildern und Zitaten. (27.12.2018) mehr Naturschätze aus aller Welt in einem Garten Bambushain, Duftgarten, Wüstenlandschaft: Wer durch den Loki-Schmidt-Garten in Hamburg spaziert, lernt viele Ecken der Welt kennen. Ein Erlebnis zu jeder Jahreszeit. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.02.2019 | 13:45 Uhr