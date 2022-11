So feiern die Hamburger Kirchen St. Martin Stand: 11.11.2022 19:10 Uhr Mit Laternenumzügen und "Bischöfinnen-Brot" haben die Kirchen in Hamburg am Freitag wieder St. Martin gefeiert.

Vor dem katholischen Mariendom im Stadtteil St. Georg versammelten sich Kinder und Erwachsene, um das Martinsspiel mit Pferd und Reiter, Gesang und Gebet zu verfolgen. Anschließend zogen die Kinder mit ihren Laternen durch den Stadtteil.

Evangelische Kirche verkauft "Bischöfinnen-Brot"

Die evangelische Nordkirche startete am Martinstag ihre Aktion "Brot und Segen". Beim Verkauf des sogenannten Bischöfinnen-Brotes, das Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs zusammen mit Hamburger Bäckerinnen und Bäckern entwickelt hat, gehen 50 Cent an die Hamburger Tafeln. Auf jeder Papiertüte findet sich zudem ein Brotsegen.

Martins-Umzug um den Michel

Rund um den Michel gibt es außerdem einen traditionellen Martinsumzug. Nach dem gemeinsamen Singen - begleitet vom Posaunenchor St. Michaelis - zieht der Laternenzug durch die Straßen der Hamburger Neustadt. Zum Abschluss gibt es am Kleinen Michel noch Gottes Segen, heißen Punsch und Kekse.

Umzug in Wilhelmsburg schon am Donnerstag

Bereits am Donnerstag wurde in Wilhelmsburg der Beginn des Martinsfestes mit einer ökumenischen Andacht in der Emmauskirche im Reiherstiegviertel gefeiert. 300 Kinder der Schule und ihre Angehörigen nahmen daran teil. Danach startete ein Laternenumzug angeführt von der Reiterstaffel der Johanniter und musikalisch unterstützt vom Harburger Blasorchester.

Jedes Jahr am 11. November erinnern die Christen an den Heiligen Martin. Er war ein römischer Soldat, der seinen warmen Mantel mit einem armen Bettler geteilt haben soll. Später wurde er Bischof von Tours (heute Frankreich).

