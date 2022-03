Stand: 27.03.2022 13:32 Uhr Smartphone geortet: Mutmaßlicher Autoaufbrecher gefasst

Ein geortetes Smartphone hat die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Autoaufbrechers gebracht. Eine Frau hatte am Sonnabend in Groß Borstel bemerkt, dass eine Scheibe ihres Autos eingeschlagen und ihre Handtasche geklaut worden war. Sie sah einen Verdächtigen auf einem Fahrrad davonfahren. Ihr Ehemann ortete das in der Handtasche befindliche Smartphone. Das Handy führte die Polizei nach Alsterdorf, wo sie den 48 Jahre alten Verdächtigen samt Handtasche antraf. Auch das Fahrrad war offenbar gestohlen worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. | Sendedatum NDR 90,3: 27.03.2022 13:00

