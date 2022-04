Skulpturen von Ai Weiwei aus Hamburger Galerie gestohlen Stand: 27.04.2022 19:19 Uhr Aus einer Hamburger Galerie sind am Montag drei Skulpturen des chinesischen Künstlers Ai Weiwei gestohlen worden. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Die drei gläsernen Skulpturen zeigen jeweils eine linke Hand mit ausgestrecktem Mittelfinger - und zwar in den Farben Rot, Gelb und Grün. Dem unbekannten Täter sei es gelungen, die Kunstwerke während der Öffnungszeit der Galerie in der Straße Neuer Wall unbemerkt aus einer Vitrine zu entnehmen, teilte die Hamburger Polizei am Mittwoch mit. Zum Wert der Skulpturen wurden keine Angaben gemacht.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittetZeuginnen und Zeugen, die etwas zum Täter oder dem Verbleib der Skulpturen sagen können, um Hinweise. Sie können sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle melden.

Ai Weiwei lebt als Dissident im westlichen Exil. Der ausgestreckte Mittelfinger verweist auf eine bekannte Fotoserie von ihm, die Skulpturen werden in limitierter Zahl kommerziell vertrieben.

