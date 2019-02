Stand: 01.02.2019 16:01 Uhr

Skrupelloser Zahnarzt in Hamburg vor Gericht

Ein Lächeln wie in Hollywood - davon haben Patienten eines früheren Hamburger Zahnarztes geträumt. Der 54-Jährige soll dafür rabiate Behandlungen in seiner Eppendorfer Praxis durchgeführt haben. Dafür ist er vor dem Amtsgericht wegen Körperverletzung in vier Fällen angeklagt. Er soll zwischen Anfang 2009 und November 2010 insgesamt vier Patienten falsch behandelt oder vor den Eingriffen unzureichend aufgeklärt haben.

Prozess gegen brutalen Zahnarzt in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.02.2019 17:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Im Prozess gegen einen Hamburger Zahnarzt hat eine ehemalige Patientin ausgesagt, der Arzt habe ihr 19 gesunde Zähne gezogen. Er hatte dafür ein "Hollywood-Lächeln" versprochen.







"Hollywood-Lächeln" für 18.000 Euro

Am Freitag hat nun eine ehemalige Patientin von einer ungewöhnlich radikalen Behandlung berichtet. Wegen akuter Schmerzen in einem Zahn sei sie an Heiligabend 2009 auf Empfehlung zu der Praxis des Angeklagten gefahren. Der Arzt habe ihr erklärt, ihre Zähne seien "alle Schrott", sagte die 58-Jährige vor dem Amtsgericht. Er habe ihr vorgeschlagen, für 18.000 Euro so schöne Implantate einzusetzen, dass sie ein "Hollywood-Lächeln" haben werde.

Insgesamt 19 gesunde Zähne gezogen

Gleich am nächsten Tag, dem ersten Weihnachtstag, habe sie 10.000 Euro in bar bezahlt und er habe ihr in einer achtstündigen Operation in Vollnarkose zwölf gesunde Zähne gezogen. Danach habe sie starke Schmerzen bekommen. Trotzdem habe sie in einer zweiten Operation weitere sieben gesunde Zähne ziehen lassen. Fast zehn Jahre ist das her. Seitdem hat die Patientin unzählige Operationen und Behandlungen hinter sich, die Implantate waren zudem noch schlecht gemacht. Sie hat ihr gesamtes Gebiss von einem anderen Zahnarzt neu machen lassen müssen.

Champagner für abgeschliffene Zähne?

Eine frühere Kollegin des Mediziners hingegen behauptete vor Gericht, die vier Patienten, die ihren Ex-Chef vor Gericht gebracht haben, hätten alles genau so gewollt. Eine Patientin habe sich für ein schönes Lächeln alle Zähne abschleifen und überkronen lassen. Zum Dank habe sie später sogar Champagner vorbeigebracht. Ob das stimmt? Auch jene Patientin hatte den Zahnarzt bei der Polizei angezeigt.

