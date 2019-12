Stand: 01.12.2019 21:08 Uhr

Skepsis in Hamburger SPD nach Mitgliedervotum

In der Hamburger SPD geben sich viele Mitglieder nach dem Votum über die neue Doppelspitze überrascht. Der Sieg des Duos Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hat nach Informationen von NDR 90,3 bei den Hamburger Sozialdemokraten eher skeptische Reaktionen hervorgerufen. Einige Parteimitglieder bemängeln demnach, es sei nebulös, was die designierte Führung überhaupt wolle. Die beiden Politiker hätten von einer Proteststimmung in der Partei profitiert, bei der es mehr um Emotionen als um Inhalte gegangen sei.

SPD-Votum: Hamburger Sozialdemokraten skeptisch NDR 90,3 - 02.12.2019 08:00 Uhr Viele Hamburger Sozialdemokraten geben sich überrascht nach dem Mitgliedervotum über die neue Doppelspitze. Nach Informationen von NDR 90,3 stehen viele Mitglieder dem Duo Esken/Walter-Borjans abwartend-kritisch gegenüber. Jörn Straehler-Pohl berichtet.







Kahrs: Hätten gerne Scholz/Geywitz gesehen

In der Mitgliederbefragung hatte der frühere Erste Bürgermeister Hamburgs, Olaf Scholz, gemeinsam mit Klara Geywitz weniger als die Hälfte der abgegebenen Stimmen bekommen. Damit steht fest, dass die beiden Politiker nicht die Führung in der SPD übernehmen. Der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs sagte zu NDR 90,3: "Wir hätten, glaube ich, in der Masse in Hamburg gern gesehen, dass Olaf Scholz das gewonnen hätte mit Klara Geywitz. Es hat nicht sollen sein, deswegen werden wir trotzdem hier fröhlichen Wahlkampf machen".

Schlappe für Scholz bei Stichwahl um SPD-Führung Hamburg Journal - 30.11.2019 19:30 Uhr In der Stichwahl um die SPD-Bundesspitze haben sich Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken durchgesetzt. Was sind die Folgen? Hamburgs SPD-Chefin Melanie Leonhard im Interview.







SPD-Spitzen im Norden sagen Unterstützung zu

Am Wochenende hatten sich führende Sozialdemokraten aus Norddeutschland demonstrativ hinter die designierte Doppelspitze gestellt. Hamburgs SPD-Landesvorsitzende Melanie Leonhard wünschte Esken/Walter-Borjans "viel Kraft für die nun anstehende Aufgabe". Niedersachsens SPD-Landeschef Stephan Weil kündigte an, die neue Führung loyal zu unterstützen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gratulierte der künftigen SPD-Parteispitze ebenfalls. "Ich erwarte vor allem, dass wir den Erneuerungsprozess, den wir begonnen haben, weiter voranbringen, dass gerade auch die Themen soziale Gerechtigkeit und ökologische Vernunft weiter eine Rolle spielen", sagte sie dem NDR Nordmagazin.

Stegner: "Politik ist harte Arbeit, auch in Koalitionen" NDR Info - Aktuell - 30.11.2019 19:15 Uhr Autor/in: Busche, Caren Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag von Schleswig-Holstein Ralf Stegner im Interview: "Links stehe ich auch, und GroKo-kritisch sind glaube ich alle in der SPD."







