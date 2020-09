Stand: 10.09.2020 11:20 Uhr - Hamburg Journal

Sirenen und Handy-Alarm am Warntag

Probealarm in ganz Deutschland - auch in Hamburg: Um 11 Uhr haben am Donnerstag Sirenen, Radio- und Fernsehprogramme, Werbetafeln und die Warn-App NINA Alarm geschlagen. Der sogenannte Warntag soll laut Bundesinnenministerium dazu beitragen, "die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen und damit deren Selbstschutzfertigkeiten zu stärken". Außerdem diene er dazu, die Technik zur Warnung flächendeckend zu testen.

Mehr als 130 Sturmflutsirenen

In Hamburg ertönten unter anderem 131 Sturmflutsirenen, die meisten entlang der Elbe. Der auf- und abschwellende Heulton dauerte etwa eine Minute. Die Innenbehörde sendete Infos an alle Nutzer von Warn-Apps. Auch Rundfunksender wie der NDR wiesen in ihrem Programm auf die Warnung hin. Nach etwa 20 Minuten gab es bundesweit Entwarnung.

Seit 30 Jahren hat es diese Art von einheitlichem Probealarm in Deutschland nicht mehr gegeben. Künftig soll es den Warntag jedes Jahr geben, jeweils am zweiten Donnerstag im September. Für den Katastrophenschutz sind in Deutschland unterschiedliche Institutionen auf Ebene des Bundes, der Länder und der Kommunen zuständig.

