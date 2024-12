Stand: 12.12.2024 17:57 Uhr Silvester in Hamburg: Wieder Böllerverbot an mehreren Orten

Jetzt ist es wieder offiziell: Auch an diesem Silvester darf in Hamburg auf dem Rathausmarkt, am Jungfernstieg und rund um die Binnenalster nicht geböllert werden. Die Polizei hat nun die entsprechende Allgemeinverfügung beschlossen. Verboten ist jede Form von Pyrotechnik, nur Wunderkerzen und Knallerbsen sind erlaubt.

