Stand: 31.12.2023 10:35 Uhr Silvester: Kein Halt der S-Bahnen an den Landungsbrücken

Die S-Bahnen der Linien S1 und S3 fahren in der Silvesternacht an der Station Landungsbrücken durch. Das gilt für die Zeit von 22 bis 2 Uhr an Neujahr. Denn die Deutsche Bahn erneuert dort die Rolltreppen. Deshalb gibt es nur die Treppe und die ist zu eng für die erwartete Menschenmenge. Fahrgäste, die zu den Landungsbrücken möchten, sollen an der Station Reeperbahn aussteigen oder die U-Bahn benutzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 31.12.2023 | 11:00 Uhr