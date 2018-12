Stand: 31.12.2018 11:31 Uhr

Silvester: HVV schickt mehr Busse und Bahnen los

Mehr Busse und Bahnen in der Silvesternacht: Über 500 Fahrten will die Hamburger Hochbahn nach eigenen Angaben anbieten, um Fahrgäste in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar durch die Stadt zu bringen. Dafür seien mehr als 70 Züge im Einsatz. Den Sonderfahrplan finden Sie auf der HVV-Seite.

Weil Tausende Menschen traditionell für das nächtliche Feuerwerk zum Hafen oder auf die Reeperbahn fahren, soll an den Haltestellen Landungsbrücken, Baumwall, Feldstraße, St. Pauli, Jungfernstieg und Überseequartier mehr Service-Personal im Einsatz sein. Die Mitarbeiter geben Informationen und regeln den Zugang zu den Bahnsteigen, wie die Hochbahn mitteilte.

Alle vier U-Bahn-Linien fahren alle 20 Minuten

Die Busse und U-Bahnen verkehren am 31. Dezember tagsüber überwiegend nach dem Fahrplan für Sonnabende. Daran schließe sich der durchgehende Nachtbetrieb an, wobei alle vier U-Bahn-Linien mindestens alle 20 Minuten fahren sollen – bis hin zu ihren Endhaltestellen.

Rund um die Mitternachtsstunde blieben alle Hochbahn-Busse für etwa eine Stunde auf den Betriebshöfen, da zu dieser Zeit laut Hochbahn erfahrungsgemäß mit Behinderungen im Straßenverkehr durch Feuerwerk zu rechnen sei.

