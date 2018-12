Stand: 29.12.2018 06:30 Uhr

Silvester: Großaufgebot der Polizei im Einsatz

Die Hamburger Polizei will in diesem Jahr mit einem Großaufgebot von rund 500 Beamten in der Silvesternacht für Sicherheit sorgen. Viele der Polizisten werden leuchtend-gelbe Westen tragen, um in größeren Menschenmengen gut sichtbar zu sein. Aber auch Zivilfahnder sollen eingesetzt werden, sagte Polizeisprecher Ulf Wundrack zu NDR 90,3.

Die Polizei ist auf Silvester vorbereitet NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.12.2018 06:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden







Einsatz von Videokameras

Auf der Reeperbahn und am Jungfernstieg sollen zudem Videokameras eingesetzt werden. Besonders dunkle Ecken sollen beleuchtet werden. An der Schmuckstraße in der Nähe der Großen Freiheit wird ein sogenannter "Power Moon" aufgestellt, der das Gebiet zusätzlich erhellen soll. Eine weitere Besonderheit: Neben dem Beatles-Platz an der Reeperbahn wird eine mobile Polizeiwache aufgebaut. Dort können bei Bedarf Anzeigen erstattet werden.

Im Zweifel den Notruf wählen

Nachdem es vor drei Jahren sexuellen Übergriffen kam, hat die Polizei diesen Standard für die Silvesternächte eingeführt. In den vergangenen beiden Jahren blieb es laut Wundrack aber ruhig. Für die kommende Silvesternacht rät er, jedem Passanten, der oder die in Bedrängnis gerät, sofort professionelle Hilfe anzufordern beziehungsweise den Notruf zu wählen.

