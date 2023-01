Silvester-Gewalt: Hamburger Polizei durchsucht Wohnungen

Stand: 25.01.2023 13:37 Uhr

Nach Ausschreitungen an Silvester in Hamburg-Hausbruch haben Beamte und Beamtinnen die Wohnungen von drei Jugendlichen durchsucht. Bei der Aktion am Dienstag seien Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.