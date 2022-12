Silvester-Feuerwerk in Hamburg: Böllerverkauf hat begonnen

Stand: 29.12.2022 20:23 Uhr

Auch in Hamburg hat am Donnerstag der Verkauf für Böller und Feuerwerk begonnen. Gezündet werden dürfen Raketen und Knallkörper allerdings nur am Silvester- und Neujahrstag.