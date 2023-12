Silvester: Einsatzkräfte bereitet sich auf anstrengende Nacht vor

Polizei in Hamburg bereitet bisher größten Silvester-Einsatz vor Stand: 31.12.2023 09:12 Uhr In Hamburg rüsten sich Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr für ihren bisher wohl größten Einsatz zu Silvester. In der Vergangenheit gab es dabei auch Attacken auf Sanitäter und Polizisten.

Mit einer bisher nicht da gewesenen Personalstärke will Hamburgs Polizei für eine möglichst ruhige Silvesternacht sorgen. Nach den Krawallen zu Halloween in Harburg wird dort und im Süderelberaum besonders aufgestockt - mit einer eigenen Hundertschaft der Bereitschaftspolizei.

Kampagne "Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte"

In den letzten Tagen vor Silvester hat man ebenfalls mit der Kampagne "Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte" versucht, zu sensibilisieren. Dabei hat die Polizei auch auf Prävention und Gespräche gesetzt: Sie hat gezielt Jugendliche zuhause aufgesucht, die vorher schon mal auffällig geworden sind. Und das kann schon Eindruck hinterlassen, wenn dann ein Polizist oder eine Polizistin im Wohnzimmer sitzt und sich Zeit nimmt und im Gespräch klar macht, was man da eigentlich anrichtet, wenn man Menschen in Uniform oder Helferinnen und Helfer der Feuerwehr mit Pyrotechnik beschießt und möglicherweise auch verletzt.

Polizei will Präsenz in der Stadt zeigen

Während Silvester werden mehrere tausend Polizeikräfte und Feuerwehrleute im Einsatz sein. Klare Ansage der Polizei: Wir wollen sehr präsent sein in der Stadt. Außerdem sind alle Streifenwagen besetzt. Und es gibt auch spezielle, kleine Einheiten, die schnell verlegt werden können, wenn es irgendwo Krawalle gibt. Und dann gibt es auch noch - wie im Vorjahr - rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt eine Böllerverbotszone, das hat sich schon letztes Jahr bewehrt, sagt die Polizei.

Mitführen von Pyrotechnik am Hauptbahnhof und Bahnhof Harburg verboten

Darüber hinaus hat die Bundespolizei aus Sicherheitsgründen für die Silvesternacht die Regeln für den Hamburger Hauptbahnhof verschärft. Dort ist von Sonntag, den 31. Dezember um 15 Uhr bis zum Montag, 1. Januar um 8 Uhr nicht nur das Zünden sondern auch das Mitführen von Raketen und Böllern verboten. Auch am Harburger Bahnhof gilt ein entsprechendes Verbot. Dabei dürfen Bundespolizisten die Taschen der Reisenden auf Böller und Raketen kontrollieren. Wer dann einen Fahrschein dabei hat und nur zu einer Party nach Eimsbüttel oder Niendorf unterwegs ist, der darf auch mit seinen Böllern weiterfahren. Aber es wird eben auch überprüft, ob beispielsweise Jugendliche dann in Harburg auch wirklich umsteigen in die nächste Bahn. So will man verhindern, dass sich dort und am Hauptbahnhof Gruppen treffen und in den Bahnhöfen böllern.

Böllerverkauf: Nachfrage ähnlich hoch wie letztes Jahr

Der Verkauf von Böllern und Silvesterfeuerwerk ist am 28. Dezember gestartet. Nach der Feuerwerkspause in der Corona-Pandemie, dürfen jetzt das zweite Jahr in Folge Knaller und Raketen wieder verkauft werden. Die Pyrotechnik-Industrie rechnet mit einer ähnlich hohen Nachfrage wie im letzten Jahr, und da gab es einen Rekord-Umsatz von 180 Millionen Euro.

Zoll findet illegale Feuerwerkskörper

Die Feuerwehr rät wie jedes Jahr dazu, vor allem nur zugelassene Böller mit CE-Zeichen zu kaufen. Der Zoll hat im Vorfeld in den Paket-Zentren mit mobilen Röntgengeräten kontrolliert in den letzten Tagen mehr als 2.000 unerlaubte Böller und Raketen aus Paketen herausgefischt. Und klar ist schon jetzt: Sollte dieses Jahr wieder viel passieren in der Silvesternacht, gibt es gute Argumente für ein komplettes Feuerwerksverbot im nächsten Jahr, was ja schon viele fordern.

