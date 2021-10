Silberner Stern des Sports für den SV Eidelstedt Stand: 20.10.2021 19:59 Uhr Der Hamburger Verein SV Eidelstedt ist mit dem großen Silbernen Stern des Sports ausgezeichnet worden. Der Preis wird jedes Jahr für herausragende soziale Projekte und ehrenamtliches Engagement im Breitensport verliehen.

Der SV Eidelstedt gehört zu den größten Inklusions-Sportvereinen in ganz Deutschland. Zahlreiche Breitensportler mit und ohne Behinderung trainieren hier gemeinsam. Seit dem vergangenen Jahr geht das auch beim Tennis. Das Training wurde für Menschen mit einer geistigen Behinderung und für Rollstuhlfahrer geöffnet, die Trainingsanlage mit viel Aufwand von den Vereinsmitgliedern barrierefrei umgebaut. Dafür bekommt der SV Eidelstedt nun den großen Silbernen Stern des Sports und ein Preisgeld von 4.000 Euro. Im Januar tritt der Verein dann beim bundesweiten Wettbewerb um die Goldenen Sterne des Sports an.

Weitere Preise für Hamburger Vereine

Einen kleinen Silbernen Stern bekommt der Verein Stadtpark Barrio. Der Club bietet Workshops für Jugendliche an, in denen neben Sport auch Sozialkompetenz trainiert wird. Der dritte Platz geht an die TSG Bergedorf. Der Verein organisiert in Allermöhe ein Sportprogramm für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.

