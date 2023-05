Stand: 10.05.2023 08:51 Uhr Sietas Werft: Grüne wollen Kräne retten

Die Grünen in Harburg wollen die alten Kräne der Sietas Werft erhalten. Von den einst 14 Kränen dort sind noch 4 übrig geblieben. Der weitere Abbau müsse nun gestoppt werden, so die Grünen. Die jetzt noch stehenden Exemplare gebe es sonst nirgendwo in Deutschland, so ein Experte. Die Sietas Werft in Neuenfelde war im vergangenen Jahr pleite gegangen, bis dahin galt sie als älteste Werft Deutschlands.

