Stand: 20.06.2022 07:35 Uhr Siel defekt: Verkehrsbehinderungen auf B5 in Bergedorf

Die B5 in Bergedorf wird zum Nadelöhr: Seit Freitag ist in Höhe Am Brink wegen eines Wasserrohrbruchs nur eine Spur befahrbar. Am Montag begannen die Reparaturarbeiten. Vor allem im Berufsverkehr ist mt Behinderungen zu rechnen. | Sendedatum NDR 90,3: 20.06.2022 08:00