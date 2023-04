Stand: 26.04.2023 06:08 Uhr Sieg gegen Crailsheim: Towers bleiben in der Bundesliga

Die Hamburg Towers spielen auch in der kommenden Saison in der Basketball-Bundesliga. Am Dienstagabend besiegte die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky die Merlins Crailsheim vor 2.945 Zuschauerinnen und Zuschauern im letzten Saison-Heimspiel in der Inselparkhalle mit 77:66 (38:30) und machte damit den Verbleib in der BBL klar.

