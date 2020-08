Stand: 24.08.2020 10:44 Uhr - NDR 90,3

Sieben Verletzte bei Unfall mit Betrunkenem

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in der Nacht zu Montag in Farmsen-Berne sieben Menschen verletzt worden. Eine Mutter, die mit zwei kleinen Kindern in ihrem Auto unterwegs war, wurde offenbar von einem betrunkenem Autofahrer gerammt.

Verletzte bei Unfall mit Betrunkenem NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 24.08.2020 11:00 Uhr Bei einem Frontalzusammenstoß in Farmsen-Berne hat es mehrere Verletzte gegeben. Ein betrunkener 58-Jähriger hatte offenbar einer Mutter und ihren Kindern die Vorfahrt genommen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Frontal zusammengestoßen

Die Familie war um kurz nach 23 Uhr auf dem Berner Heerweg / Ecke Karlshöher Weg mit ihrem Mercedes unterwegs. Obwohl sie Vorfahrt hatte, bog ein 58 Jahre alter Mann mit seinem weißen Mercedes auf die Hauptstraße ein. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen und schleuderten über die Kreuzung.

Frau schwer verletzt

Die Frau erlitt schwerere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte sie in das Amalie-Sieveking-Krankenhaus. Die beiden sieben und elf Jahre alten Kinder wurden nur leicht verletzt. Sie kamen in das Kinderkrankenhaus Wilhelmstift. Der 58 Jahre alte Fahrer kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Drei weitere Personen mussten von der Feuerwehr vor Ort betreut werden.

Dem 58-Jährigen wurde ein Blutprobe entnommen: Er hatte 1,96 Promille im Blut, sagte ein Polizeisprecher zu NDR 90,3.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.08.2020 | 11:00 Uhr