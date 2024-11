Stand: 09.11.2024 16:08 Uhr Sieben Verletzte bei Busunfall in Eppendorf

In Eppendorf sind bei einem Busunfall am Samstagnachmittag mindestens sieben Fahrgäste verletzt worden. Der Bus war aus noch ungeklärter Ursache in der Ludolfstraße mit einem Pkw zusammengestoßen. Mehrere Menschen in dem Bus stürzten, schwer verletzt wurde aber keiner von ihnen.

