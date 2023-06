Stand: 26.06.2023 17:51 Uhr Sieben Verletzte bei Auffahrunfall in Spadenland

Bei einem Auffahrunfall in Spadenland sind fünf Frauen und zwei Teenager verletzt worden. Offenbar war eine 19-Jährige am Sonntagabend mit ihrem Wagen auf das Auto einer 32 Jahre alten Frau gefahren, das an einer Einmündung warten musste. Mehrere Krankenwagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser, ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Beide Autos wurden durch den Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

