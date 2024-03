Sicherheitspersonal: Donnerstag und Freitag wieder Warnstreiks Stand: 13.03.2024 15:04 Uhr Für Donnerstag und Freitag hat ver.di das Luftsicherheitspersonal an mehreren deutschen Flughäfen erneut zum Ausstand aufgerufen. Am Hamburger Flughafen sind am Donnerstag alle Starts abgesagt, am Freitag ist unter anderem der Flughafen Hannover betroffen. Bis heute läuft zudem noch ein Streik der Lufthansa-Flugbegleiter.

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di setzt ihre Streiks in der Luftfahrtbranche fort. Für Donnerstag ruft sie das Luftsicherheitspersonal an mehreren Flughäfen bundesweit zu einem ganztägig Ausstand auf. Auch am Hamburger Flughafen sollen die Beschäftigten, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind, die Arbeit niederlegen, wie ver.di am Dienstag erklärte. Der Streik soll den Angaben zufolge bereits heute Abend um 22 Uhr beginnen und bis Donnerstag 22 Uhr dauern. Für Donnerstagvormittag ist zudem eine Kundgebung am Hamburger Flughafen geplant.

Flughafen Hamburg sagt alle Starts am Donnerstag ab

Der Flughafen Hamburg hat wegen des Warnstreiks für Donnerstag alle Starts mit Passagieren abgesagt. Betroffen seien 141 geplante Abflüge, teilte der Airport am Dienstagabend mit. Fluggäste wurden gebeten, sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen und nicht zum Flughafen zu kommen. Zudem sei davon auszugehen, dass die Nachwirkungen des Streiks auch noch am Freitag und damit zum Ferienstart in Hamburg zu spüren sein werden.

Zwar könnten am Donnerstag Flugzeuge landen. "Dennoch kann es auch bei den Ankünften am Hamburg Airport aufgrund des ver.di-Streiks ganztägig zu Flugstreichungen und deutlichen Verzögerungen kommen", hieß es in einer Mitteilung. Wegen des Streiks sei heute und Donnerstag auch kein Vorabend-Check-In möglich. Ursprünglich waren für Donnerstag 286 Flüge - 141 Abflüge und 145 Ankünfte - mit insgesamt etwa 40.000 Passagieren geplant. Neben Hamburg sind am Donnerstag auch die Flughäfen Berlin, Stuttgart, Karlsruhe/Baden Baden und Köln betroffen.

Streik am Flughafen Hannover auch am Freitag

Inzwischen steht fest, dass auch am Freitag mehrere deutsche Flughäfen bestreikt werden. Das teilte der Flughafen Hannover mit. Dort sind am Freitag von 0 bis 12 Uhr keine Abflüge möglich. Ankünfte sollen nicht betroffen sein. Der Hannover Airport bittet alle betroffenen Passagiere, Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter aufzunehmen. Welche Flughäfen neben Hannover betroffen sind, ist noch unklar.

Auch Lufthansa-Flugbegleiter streiken

Fluggäste sind noch heute vom Streik des Kabinenpersonals der Lufthansa und der Lufthansa Cityline in München betroffen. Bis 23 Uhr sind diese von der Gewerkschaft Ufo zum Ausstand aufgerufen. Betroffen sind demnach 400 Flüge und etwa 50.000 Passagiere. In Hannover fallen daher heute fünf Abflüge nach München aus sowie fünf Flieger aus München. In Hamburg sind elf Abflüge und Ankünfte von LH-Flügen nach und von München gestrichen. Am Dienstag war bereits Frankfurt vom Streik des Kabinenpersonals betroffen. Mehrere Flüge nach Hamburg und Hannover fielen deshalb aus. Zugleich sollen ab heute die Verhandlungen mit ver.rdi für die Lufthansa-Beschäftigten am Boden fortgesetzt werden.

Luftsicherheit: Ver.di will 2,80 Euro mehr pro Stunde

Bei den Tarifverhandlungen in der Luftsicherheitsbranche geht es um die Arbeitsbedingungen von etwa 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienstleister. Sie kontrollieren im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich. In dem Tarifkonflikt sind bislang fünf Verhandlungsrunden ohne Ergebnis geblieben. Ver.di fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten eine Stundenlohnerhöhung um 2,80 Euro mit schneller einsetzenden Mehrarbeitszuschlägen ab der ersten Überstunde. Die Arbeitgeber vom Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) haben nach eigenen Angaben 2,70 Euro in drei Stufen angeboten bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Neben dem Inflationsausgleich bedeute dies auch einen Reallohnzuwachs, hatte BDLS-Verhandlungsführer Frank Haindl erklärt. Eine sechste Verhandlung ist für den 20. März verabredet.

UFO fordert bessere Bezahlung für Lufthansa-Mitarbeiter

Die Gewerkschaft UFO fordert für die rund 18.000 Kabinenbeschäftigten der Lufthansa und die knapp 1.000 Kräfte der Cityline im Kern 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten. Außerdem will sie eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro sowie höhere Zulagen erreichen. In den getrennten Tarifverhandlungen hatte die Gewerkschaft die jeweiligen Angebote als unzureichend abgelehnt. UFO betonte, der Konzern habe erst vergangene Woche ein Rekordergebnis in Höhe von fast 1,7 Milliarden Euro Nettogewinn verkündet.

