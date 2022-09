Stand: 09.09.2022 21:33 Uhr Sicherheitslandung eines Flugzeugs in Hamburg

Am Hamburger Flughafen hat eine Passagiermaschine am Freitagabend einen unplanmäßigen Stopp eingelegt. Das Flugzeug mit 77 Menschen an Bord musste landen, weil offenbar ein Fehler in der Hydraulik gemeldet wurde. Verletzt wurde niemand, auch die Maschine soll in Ordnung sein. | Sendedatum NDR 90,3: 09.09.2022 22:00

